Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?
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Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?

30.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:23
Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?

Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır? Seferihisar tarihi nedir?

Seferihisar, İzmir'in güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuştur. Günümüzde İzmir'in 30 ilçesinden birisidir. Seferihisar nerede?Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisarİzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?Seferihisar tarihi nedir?

SEFERİHİSAR NEREDE?

Seferihisar, İzmir'in güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuştur. Günümüzde İzmir'in 30 ilçesinden birisidir.

Seferihisar'ın Beyler, Çamtepe, Düzce, Gödence, Gölcük, İhsaniye, Kavakdere, Orhanlı ve Turgut olmak üzere toplam 9 köyü ve Doğanbey ile Ürkmez beldeleri bulunmaktadır. Çamtepe Güzelbahçe ilçesinden 2001 yılında Seferihisar'a bağlanmıştır. Beyler, Orhanlı, Gödence, Çamtepe ve İhsaniye köyleri orman köyleridir. Kavakdere köyü ise dağınık yerleşme yapısına sahiptir. Orhanlı köyü 1979 tarihinden itibaren yeni yerleşim alanına kurulmuş, eski köyün yerinde bir mahalle kalmıştır. Evliya Çelebi'nin de dediği gibi zeytin ve üzüm ilçenin temel geçim kaynakları arasındadır.

Seferihisar ilçe merkezi 6 mahalleye sahiptir. Bunlar, Turabiye, Cami Kebir, Hıdırlık, Tepecik, Çolak İbrahim Bey, Sığacık ve Ulamış mahalleleridir.

SEFERİHİSAR'IN TARİHİ

Seferihisar ilçesi topraklarında en eski yerleşim yeri Teos olup, burasının MÖ 1000 yıllarında Akalar'dan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve İyonyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yörenin 3000 yıllık bir yerleşim yeri olduğu söylenebilir.

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