Seferihisar'dan Türkiye'ye örnek enerji yönetimi

İZMİR (Bültenler) - Seferihisar Belediyesi tüm bina ve tesislerinikapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamladı.

Tüm dünyada "amaç odaklı bir belediye" ilkesiyle çalışan Seferihisar Belediyesi kalkınma hedeflerini baz alarak hayata geçirdiği projeleri ile geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Winergy Technologies ile anlaşmaya varan ve İzmir'de enerji verimliliği hizmeti alan ilk belediye olanSeferihisar Belediyesi iklim krizine karşı büyük bir hamle yaparak "210 bin kWH elektrik enerjisinden, yıllık 0.234 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) genel enerji giderlerinden tasarruf hedefiyle hızla ilerlemekte. Bunun yanı sıra yürütülen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile sertifikalandıran Belediye bu alanda da İzmir'de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

ISO 50001 sertifikasyon sürecini değerlendiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Dünya ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri iklim krizi. İklim krizinin de çözümünün en başta enerji verimliliği olduğuna inanıyoruz. Tasarruflu ve verimlilik seviyesi yüksek bir hale gelmek için önce tesis ve binalarımızda enerji etüdleri ve analizleri ile bu sürece başladık.

Verimlilik ve tasarrufu doğrudan etkileyecek şekilde tespit ettiğimiz sorunları doğru mühendislik faaliyetleriyle çözüyoruz. Belediyemiz nezdinde otomasyon iyileştirmelerine başladık.

Binalarımızda ve tesislerimizde ki hava ve buhar kaçaklarını tamamen önledik.

Pandemi koşullarına rağmen büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak sertifikasyon sürecimizi başarıya ulaştıran saha ekiplerimize teşekkür borçluyuz. Enerji tüketimimizde ki iyileştirmelerle,%6.7 tasarrufa şuan ulaştık. En çevreci belediye olmaya hazırız. Verimlilik ve tasarruf bilincini önce bina ve tesislerimizde, daha sonra da Seferihisar'da ki tüm evlerimizde uygulanmak üzere çalışmalarımız devam edecektir. Seferihisar Belediyesi olarak çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

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