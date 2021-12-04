Seferihisar'da özel eğitim öğrencilerinden çok özel sergi

Seferihisar'da özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri, dönüşüm kaynaklı ürünlerle sergi açtı.

Can Arkadaş Özel Eğitim Merkezi ve İlçe Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören engellilerin eserlerinden oluşan sergi, Çağan Irmak Kültür Merkezinde açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in katılımıyla açılan sergiyle ilgili bilgi veren özel öğrencilerin öğretmeni Deniz Tolga İnci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık yaratmak üzere bu etkinliği organize ettiklerini belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin hayata katılması gerektiğine işaret eden İnci, "Hayatın içinde var olmalarını sağlayabilirsek mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürecekler. Seferihisar, özel gereksinimli bireylerin rahat yaşamaları için çok uygun bir yer. Halkımız bu konuda çok bilinçli. Kamu kurumlarımız da bu konuda çok ciddi destek veriyorlar. Türkiye'deki özel eğitime devam oranı ve devlette özel eğitim sınıflarına devam oranının en yüksek olduğu ilçelerden biriyiz." dedi.

Özel öğrencilerin kullan at malzemeleri değerlendirdiğini söyleyen İnci, "Örneğin tek kullanımlık kağıt bardakları çocuklarımız yine keserek, boyayarak bir ürüne dönüştürdüler." dedi.

Sergi, 6 Aralık'a kadar açık kalacak.