Seferihisar'da lavanta hasadı ve festivali yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lavanta hasadı ve festivali gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lavanta hasadı ve festivali gerçekleştirildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Lavanta Festivali" belediye bandosunun dinletisiyle başladı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen yıl yapılamayan festivale bu yıl vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel hasadın ardından programa konserle devam edildi.

Festivalde stant açan üreticilerde lavanta ve lavantadan elde ettikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Festivale katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi KÖY-KOOP İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer lavanta hasadı da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar