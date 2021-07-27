Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı
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Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı

Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci kapsamındaki toplantı protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci kapsamındaki toplantı protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Orhanlı Mahallesi toplanma alanında düzenlenmesi planlanan toplantıyı, çevreciler protesto etti.

Protestoya destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğayı korumak istediklerini, zengin toprakları gelecek nesillere pırıl pırıl bırakmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla doğanın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Soyer, "Halk, topraklarına, atalarının onlara bıraktığı mirasa sahip çıkıyor. Bunu torunlarına, çocuklarına bırakmak istiyorlar. Biz de bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı
Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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