Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından kısmı tsunami olan Sığacık'tan gelen görüntüler herkesi tedirgin etti. Sığacık'ta bugün denizin yeniden çekildiği görüldü.

Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem bölgede ciddi şekilde hasara bırakırken, birçok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan 8'inde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybederken, 831 kişi de yaralandı.

100 KİŞİ KURTARILDI

İzmir'de 6,6'lık depremin ardından bazıları 4 büyüklüğünde toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeden yaptığı son açıklamalarda 100 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

KISMİ TSUNAMİ OLDU

Öte yandan dün Sığacık'ta kısmı şekilde tsunami oldu. Tsunaminin etkisiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kıyıda bağlı olan teknelerin ise halatları koptu ve tekneler denizde sürüklenmeye başladı.

SABAH SAATLERİNDE GEL-GİT BAŞLADI

Meydana gelen kısmı tsunamiden önce denizin çekildiği dikkatlerden kaçmazken, aynı durum bugün de meydana geldi. Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı.

DENİZ YENİDEN ÇEKİLDİ

Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde denizin yeniden çekilmeye başladığı dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı