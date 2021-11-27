Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkilediİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.

Ege Denizi'nde etkisini sürdürün fırtına, dün akşam saatlerinden itibaren Seferihisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Sığacık Mahallesi'nde kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi iplerinin kopması sonucu alabora oldu. Fırtınada 4 teknede de hasar meydana geldi. Fırtına, ilçede etkili olmaya devam ediyor.

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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