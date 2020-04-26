Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar
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Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllüler, başta sağlık ve emniyet personeli olmak üzere ihtiyaç duyanlar için maske üretiyor.

26.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:09
Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllüler, başta sağlık ve emniyet personeli olmak üzere ihtiyaç duyanlar için maske üretiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK), çoğunluğu kadınlardan oluşan, aralarında temizlik ve danışma görevlisi, edebiyat ve matematik öğretmeni, çocuk gelişimi, pasta ve ev yemekleri eğitmeni gibi farklı mesleklerden 35 kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çağrısıyla bir araya geldi.

Tesislerdeki atölyelerde ve evlerinde kurdukları teknik altyapı ile 17 Mart'tan bu yana gönüllü çalışan kadınlar, 40 günde ürettikleri 300 bin maskeyle kentin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

"Seferberlik ruhuyla gerçekleşti"

KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hocaların birçoğunun başlarda iğne ipliği bilmeden bu işe gönüllü başladığını ve seferberlik ruhuyla küçük de olsa destan yazdıklarına inandıklarını söyledi.

Maskeyi Kayseri'deki hastaneler, sağlık çalışanları, havaalanı, emniyet, özel harekat, STK'ler ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini ifade eden Çanakpınar, "Bu, bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. Geçmişte Nene Hatunlar ve Kara Fatmaların yaptığını bugün de kadınlarımızla maske üreterek yapmaya çalışıyoruz. Evlerinde de maske üretimine katkı sağlayan arkadaşlarımız var. Onlar da üretimlerini günlük olarak bizlere ulaştırırlar. Buradan dağıtımı gerçekleşir." diye konuştu.

KAYMEK'te danışma görevlisi olarak görev yapan Ayşe Çavuşoğlu da hazır giyim eğitimi aldığı için bu süreçte arkadaşlarına kısa sürede eğitim vererek dikiş makinesinde nasıl maske yapılacağını öğrettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Model istendi, hazırladık. Arkadaşlarımızın da çabasıyla üretimimize devam ediyoruz." dedi.

"Maske dikimi yapılacak dendiğinde koşa koşa geldim"

Bilgisayar öğretmeni gönüllü Şeyma Hacıvelioğlu ise hayatında ilk defa dikiş makinesiyle tanıştığını dile getirdi.

Maske üretimi yapılacak denildiğinde koşa koşa geldiğini anlatan Hacıvelioğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü ben bir sağlıkçı çocuğuyum. Onların işinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onlar bizim sağlıklı olabilmemiz, daha iyi yaşayabilmemiz için gece gündüz çalışıyorlar. Bizim de onlara vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. O yüzden her gün daha çok maske üretmek istiyorum. Onlar iyi olsun ki bizler iyi olalım. Umarım biran önce virüsten kurtululuruz. Sağlık çalışanları ailelerine kavuşur. Bizler maske üretimini artık mecburi olduğu için değil de ihtiyaç olduğu için yaparız."

"Bu görevde olmak beni çok mutlu etti"

Pasta ve ev yemekleri eğitmeni Behiye Çukurluoğlu da maske dikiminde gönüllü çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu dönemde sağlıkçı, polis, zabıta ve halka buradan günlük diktikleri maskeleri verdiklerini belirten Çukurluoğlu, "Onlara bir faydamız olabiliyorsa, bu salgından daha kolay kurtulabileceksek ne mutlu bize. Bu görevde olmak beni çok mutlu etti. Daha önce dikişi çok bilmiyordum, ben de arkadaşlarım gibi kolaylıkla öğrendim, zevkle dikiyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk gelişimi eğitmeni Tuba Kılıçtaş ise bu zor günlerde devlete ve millete yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Temizlik görevlisi Yeter Öztürk de 700 maskeyi severek diktiğini anlattı.

Seferberlik ruhuyla maske dikiyorlar

Kaynak: AA

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