Sefer, zorlu bir ameliyata giriyor…

Uçan araba projesi başarıyla sonuçlanır…

Taner (Berk Atan), amcaoğullarıyla birlikte hayalini kurarak başlattıkları uçan araba projesinde başarılı olur. Araba havalanır ve tüm kasabalı sevinç naraları atar… Bu projede zorunlu olarak amcaoğullarıyla çalışamayan Taner, başarısını da onlarla paylaşamaz. Bu ayrılıktan sonra bir türlü kendine gelemeyen Taner,hüzün ve mutluluğu aynı anda yaşamaktadır. Kendisine verilen ikramiyeden Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel'in (Semih Ertürk) payına düşenleri verir ancak hiç beklemediği tepkilerle karşılaşır…

Sefer, çok tehlikeli bir ameliyata giriyor… Sevdikleri onu yalnız bırakmıyor…

Bozkırda kış, karlı ve soğuk geçerken, Gedelli'nin birlik, dayanışma ve sevgi sembolü sakinleri, iyi günde ve kötü günde birbirlerine destek olmaya devam etmektedir… Göz ameliyatı başarılı geçen ve dünyası aydınlanan Meryem'i (Sevilay Gültekin) hep birlikte karşılayan, Rıfat'ı (Hüseyin Şişman) bu mutlu anında yalnız bırakmayan Gedelli sakinleri, dolmuşçu Sefer'in (Ferdi Sancar) de yanında yer alırlar. Hastalığı ilerleyen Sefer'e doktorlar acil ameliyat olması gerektiğini söyler. Oldukça riskli olan bu ameliyata karısı Zahide ( Ecem Özkaya ) ve sevdikleriyle birlikte giden Sefer, bu ameliyattan sağ salim çıkabilecek mi? Yaşadığı hüzünlü çocukluk döneminden sonra büyük bir aşka kavuşan ve mutlu bir aileye sahip olan Sefer, ameliyatla sağlığına kavuşabilecek mi? Gönül Dağı'nın 54. Bölümünde izleyeceğiz.

Ramazan, Münir Bey ile ne konuşuyor?

Kızı Asuman'la (Hazal Çağlar) evliliklerine sürekli karşı çıkan ve geçirdiği felç sonrası yatalak olan Gedelli Belediye Başkanı Münir bey (Ege Aydan), kızına Ramazan'la konuşmak istediğini söyler. Asuman bunu Ramazan'a iletir. Önceleri bu görüşmeye sıcak bakmayan Ramazan, sonunda kararını verir. Münir Başkan, Ramazan'a ne söyleyecek? Ramazan'ın ona cevabı ne olacak? Yeni bölümde izleyeceğiz.

Rıfat, Meryem için özel gölge oyunu hazırlar…

Gözleri görmeye başlayan Meryem aşkı için her şeyi yapan Kellerin Rıfat, onun için özel bir gölge oyunu hazırlar. Rıfat'ın evlilik tarihini öne almak teklifine Meryem'in cevabı ne olacak? Gönül Dağı'nın 54. Bölümünde izleyeceğiz.

Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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