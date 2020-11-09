Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

09.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:40

MasterChef Türkiye'nin sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Pozların kısa sürede gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'teki sert mizahıyla her daim adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, paylaşımlarıyla gündem oldu.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ

Youtube'a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan 17 yaşındaki Sude Yalçınkaya müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Sude Yalçınkaya, aşkıyla olan samimi pozlarını "Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin" notuyla paylaştı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Mehmet Yalçınkaya ve kızı

GÖZLER MEHMET ŞEF'E ÇEVRİLDİ

Ömercan Deveci ise sevgilisiyle olan dudak dudağa pozunu "Güneşine bakıp yansın herkes" diyerek paylaştı. İkilinin aşk dolu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağarken birçok kullanıcısı yorumlara Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.

Öte yandan Mehmet Şef'in kızının sevgilisiyle aşk dolu pozlarına ne tepki vereceği merak konusu oldu.

İşte Sude Yalçınkaya ve sevgilisinin aşk dolu paylaşımları...

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
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