Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı - Haberler
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Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım malzemeleri dağıtıp çocuklarla yemek yaptı.

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım malzemeleri dağıtıp çocuklarla yemek yaptı.

Şef Özdemir, Suriye'nin kuzeyinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib iline bağlı Batebo bölgesinde bulunan Kefer Maseh Kampı'ndaki çadır kenti ziyaret etti.

Soğuk kış şartlarıyla birlikte çadır kentlerde zor günler yaşayan aileleri yalnız bırakmayan Özdemir'in ziyaretinde kamplarda yaşayan ailelere kömür, battaniye, soba, mont ve bot dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı koordinesinde gerçekleşen ziyarette Özdemir, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla yakından ilgilendi.

Özdemir, daha sonra çocuklarla ocağın başına geçerek yemek pişirdi.

Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

Şef Burak Özdemir, İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Son Dakika Haberleri

CZN Burak, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Haber

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