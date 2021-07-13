Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!
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Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!

Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!
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hafta içi her gün saat 11.00'da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Şef Akademi 17. bölüm full izle! Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle!

FOX ekranlarının sevilen yarışma programı Şef Akademi Doğada izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!

ŞEF AKADEMİ DOĞADA YARIŞMACILARI

Şef Akademi Yeşil Takım yarışmacıları: Dilan Çelik, Murat Giresun, Emrah

Şef Akademi Mavi Takım yarışmacıları: Yağız Şenol, Ruşa Durmaz, Elif

Şef Akademi Mor Takım yarışmacıları: Antonio Stokes, Arzu Gasimova, Çağlar

Şef Akademi Kırmızı Takım yarışmacıları: Furkan Güçtekin, Ayten Yıldız, Berat

Şef Akademi Turuncu Takım yarışmacıları: Muhammet Ermiş, Tolga Bozok

">ŞEF AKADEMİ DOĞADA SON BÖLÜM FULL İZLE

ŞEF AKADEMİ DOĞADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi 8 puanla turuncu takım oldu. Turuncu takımda Muhammet Ermiş, Tolga Bozok yer almaktadır.

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