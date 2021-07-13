Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!
hafta içi her gün saat 11.00'da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Şef Akademi 17. bölüm full izle! Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle!
FOX ekranlarının sevilen yarışma programı Şef Akademi Doğada izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Şef Akademi Doğada kim elendi? Şef Akademi full izle! Şef Akademi yarışmacıları!
ŞEF AKADEMİ DOĞADA YARIŞMACILARI
Şef Akademi Yeşil Takım yarışmacıları: Dilan Çelik, Murat Giresun, Emrah
Şef Akademi Mavi Takım yarışmacıları: Yağız Şenol, Ruşa Durmaz, Elif
Şef Akademi Mor Takım yarışmacıları: Antonio Stokes, Arzu Gasimova, Çağlar
Şef Akademi Kırmızı Takım yarışmacıları: Furkan Güçtekin, Ayten Yıldız, Berat
Şef Akademi Turuncu Takım yarışmacıları: Muhammet Ermiş, Tolga Bozok
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ŞEF AKADEMİ DOĞADA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi 8 puanla turuncu takım oldu. Turuncu takımda Muhammet Ermiş, Tolga Bozok yer almaktadır.