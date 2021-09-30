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SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından kurşunlanan ve felç kalan Sabiha Mutlu'nun davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından kurşunlanan ve felç kalan Sabiha Mutlu'nun davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Samet Mutlu'nun 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından toplam 25 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki iki ay önce görülen ilk duruşmaya sedye ile gelen Sabiha Mutlu, bu kez tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katıldı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Beni bugün sakat bıraktı, ben bugün yürüyemiyorum. Benim artık ayaklarım yok. Devlet beni korusun istiyorum ki ben kızımı büyütebileyim. Ölüp de kızıma anne acısı yaşatmak istemiyorum" dedi.

Sabiha Mutlu yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası Samet Mutlu'ya boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermişti. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Samet Mutlu, kızını almak isteyen Sabiha Mutlu'ya tokat atıp silahla ateş etmişti. İddiaya göre Samet Mutlu, yere düşen Sabiha Mutlu'ya yerde de ateş ederek sonrasında felç kalmasına neden oldu.

SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SEDYEYLE GELDİĞİ DAVAYA BU KEZ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI - Haberler
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