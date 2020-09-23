Sedimantasyon nedir? Sedimantasyon ne demektir? Sedimantasyon yüksekliği nedir? Sedimantasyon yüksekliği tedavisi nasıl olur? Sedimantasyon nedir? Sedimantasyon ne demektir? Sedimantasyon yüksekliği nedir? Sedimantasyon testi nedir? Sedimantasyon neden yükselir? Sedimantasyon kaç olmalıdır? Sedimantasyon kaç olmalıdır? Sedimantasyon TDK anlamı nedir?

Sedimantasyon dibe çökme, tortulaşma anlamlarına gelmektedir. Sedimantasyon işlemi kandaki alyuvarların dibe çökmesi sonucu oluşur. Sedimantasyon nedir? Sedimantasyonun yüksek çıkması ne anlama gelmektedir? gibi soruları sizin için derledik;

SEDİMANTASYON NEDİR?

Sedimantasyon, vücuttaki iltihabı algılayan ve bağışıklık sistemi içerisinde ki hastalıkların tespitinde kullanılan bir kan değeridir. Kısaltılması SED oranı, Sedim veya ESR olarak geçer. Kısaca kandaki hastalıkların anlaşılması için kullanılır.

SEDİMANTASYON TDK ANLAMI NEDİR?

Sedimantasyonun TDK'da birçok anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilki;

1)Tortu oluşması, çökelme analmlarında kullanılmıştır.

2)Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan bir tür kan muayenesidir.

3)Coğrafya'da kullanımı ise tortulaşmadır.

Sedimantasyon kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir.

SEDİMANTASYON DEĞERLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sedimantasyon, test tüpünde bulunan kan hücrelerinin dibe çöktüğü bir süreçtir. İltihaplanma arttıkça SED oranı da artar. Çökelme veya bu durumun az olması hastalık belirtileri ile ilişkilendirilir. Sedimantasyon değerinin yüksek olması hastalık ve iltihaplanma göstergesidir. Sedimantasyon düşüklüğü ise o hastalığın daha az düzeyde olduğu anlaşılmaktadir.

Vücutta herhangi bir iltihaplanma söz konusu olduğunda kandaki anormal proteinler, kırmızı kan hücrelerinin kümelenmesine ve dibe çökmesine neden olur. Bu durum ise SED oranın kanda daha yüksek çıktığı anlamına gelmektedir. Bu testler kanser teşhisinde de kullanılır.

İDEAL SEDİMANTASYON DEĞERLERİ NE OLMALIDIR?

İdeal Sedimantasyon değeri kadınlarda 8, erkeklerde ise 5'tir. Sedimantasyon hızı genel olarak yaşlılarda daha yüksek olabilmektedir. İdeal Sedimantasyon değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

Yeni doğan bebeklerde, 0-2 mm/saat

Çocuklarda, 0-10 mm/saat

50 yaş altındaki kadınlarda 0-20 mm/saat

50 yaş altındaki erkeklerde 0-15 mm/saat

50+ kadınlarda 0-30 mm/saat

50+ erkeklerde 0-20 mm/saat olarak değerlendirilir.

SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Sedimantasyon yüksekliği, vücuttaki hastalıkların varlığını gösterir. Sedef, ateşli hastalıklar, astım gibi hastalıklarda sedimantasyon değeri yüksektir.

SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR?

Sedimantasyon yükseliğinde sadece bu test yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda sedimantasyon değerinin yükselmesine bağlı olan hastalık da arştırılmalıdır. Doktor muayenesi kontrolünde tedaviye başlanmalı ve sedimantasyona bağlı olan hastalıklar incelenmelidir.

SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİNİ ARTTIRAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Sedef

Çölyak ve mutiple skleroz

Sinüzit

Astım

Tüberküloz

Akciğer kanseri

Ailevi akdeniz ateşli hastalığı

SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Sedimantasyon değeri yüksekse kanserli tümörlerin varlığından korkulur. En yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekmektedir. Test yaptırıp tedavi sürecine başlanmalıdır.

SEDİMANTASYON NEDEN DÜŞÜK ÇIKAR?

Sedimantasyon yüksek çıkabildiği gibi düşük de çıkmaktadır. Bazı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan sedimantasyon vücuttaki iltihap oranının az olmasına karşın hastalık olmaması anlamına da gelmez. Örneğin KOAH hastaları, dalgıçlar veya yüksek rakımda yaşayan insanların sedimantasyon değeri düşük çıkabilir. Sedimantasyonun düşük çıkmasına yüksek kan şekeri, siroz gibi karaciğer hastalıkları veya orak hücreli anemi neden olabilir.

SEDİMANTASYON DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Alyuvarların çökme hızını etkileyen hastalıklar, sedimantasyon değerini etkileyen faktörlerdir.

Anemi(kansızlık)

Gebelik(SED oranı hafif artar.)

Menstrual peryot(adet kanaması döneminde hafif artar)

İlaçlar

SEDİMANTASYON DEĞERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

1) Spor yapmak: Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir aktivite de düzenli spor yapmaktır. Günde en az yarım saat yapılan spor bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece hastalık riski azalır.

2) Düzenli uyku: Düzenli uyku sağlık açısından vazgeçilmez bir faktördür. Günlük 7-8 saatlik bir uyku, iltihap oluşumunu azaltan önemli bir faktördür. Uzmanlar genelde 7-8 saatlik bir uykunun bir insan için yeterli olacağını söylemektedirler. Uykusuzluk, iltihap oluşumunu arttırabileceği gibi bu tür hastalıkların geç iyileşmesine neden olur.

3)Susuzluk: Sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken su miktarı 8-10 bardaktır. Uzmanlar vücut için yeterli sıvı alınmaması durumunda birçok rahatsızlığın oluşabileceği konusunda insanları uyarmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca su ve sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Böylece bu da sedimantasyon değerinin düşük çıkmasını sağlar.

4) İltihap giderici besinler: Sedimantasyon değeri, vücuttaki inflamasyon oranını gösteriyorsa iltihap giderici besinlerle bu oranı düşürebiliriz. Sağlığımız açısından iltihap giderici besinler zencefil, zerdeçal, sarımsak ve kekik gibi ürünlerdir. Bu ürünlerin günlük olarak ve taze tüketilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com