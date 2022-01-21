Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatıldı

BİR televizyon programındaki konuşması nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat yazılarak söz konusu televizyon programının ilgili yayın kaydının temini ve görüntülerin incelenip tutanak tanzim edilmesi istendi. Ayrıca şüpheli Kabaş'ın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri