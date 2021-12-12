Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı - Haberler
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Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Yayınlandığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir video paylaşmıyordu. Herkesin merak ettiği Sedat Peker, verdiği bir röportajla ortaya çıktı.

140 Journos, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen "Ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir video paylaşmayan ve tweet atmayan Sedat Peker, verdiği röportajla uzun bir aradan sonra ilk defa ortaya çıktı.

MASASINDAKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in "Başımıza ne gelecek bilmiyorum" ifadeleri duyuldu. Öte yandan Peker'in masasında bulunan Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabı da dikkat çekti.

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