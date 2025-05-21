Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi?

Sedat Peker hakkında Türkiye'de "suç örgütü kurmak", "nitelikli yağma" ve benzeri suçlamalarla açılmış davalar bulunuyor. Sedat Peker'in Türkiye2ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, Sedat Peker Türkiye'ye gelecek mi? İşte detaylar...

SEDAT PEKER TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Avukatının Türkiye'ye döneceği yönündeki haberleri yalanladığı Sedat Peker, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. "Kırmızı bültenim kalksa bile Türkiye'ye dönmeyi şu an için düşünmüyorum. Türkiye'de hakkımda iki ayrı tutuklama kararı var. Kırmızı bültenim kalktı diye Türkiye'ye dönsem mahkeme gününe kadar beni tutuklayıp cezaevine atarlar" diyen Peker, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile BAE'de görüşüp barıştığı yönündeki haberleri de yalanladı.

"BEN YAPILAN KÖTÜLÜĞÜ DE İYİLİĞİ DE ASLA UNUTMAM"

Peker "Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE'ye geldiği ve orada barıştığınız yönünde haberler yayımlandı. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusuna "Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir" yanıtını verdi.