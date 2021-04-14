Son dakika haberleri: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda yeni gelişme… Gözaltına alınan şüpheliler için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı…
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Son dakika haberleri: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda yeni gelişme… Gözaltına alınan şüpheliler için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı…

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda yeni gelişme… Gözaltına alınan şüpheliler için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı…

Son dakika haberleri... İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi.

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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi. Savcılık ek gözaltı süresinin gerekçesinde; soruşturmanın kapsamı, gözaltındaki şüpheli sayısının fazla olması, çok sayıda dijital materyalin incelenmesi olarak belirtildi. 

Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak. 

PEKER ARANIYORPeker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi. Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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