Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu
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Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarının 7'ncisini paylaştı. Peker'in yayınladığı yeni videolarda mekan değişikliğine gittiği gözlendi. Peker'in daha önce yayınladığı videolarda bambu ağaçlı dekor görülürken, yeni videonun arka planında geniş bir toplantı masası yer aldı.

Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Peker, son olarak 7'nci videosunu paylaştı. Ancak Peker'in paylaştığı yeni videoda yaptığı değişiklik hemen fark edildi.

ÇEŞİTLİ İDDİALARI GÜNDEME GETİRDİ

Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.

Sedat Peker sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürülen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

YENİ MEKANI DA DEŞİFRE OLDU

Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde konaklayan Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı.

Peker, daha önceki videolarını Roda Beach Resort otelin odasındaki bambu ağaçlı dekorun önünde çekiyordu.

Sedat Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu!
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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