Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi
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Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi. Celalhan Peker, ara vermeden önce babasının Youtube'dan yayınladığı videoları çekiyordu.

Yurt dışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini belirtti.

Babası Sedat Peker ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Celalhan Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir" dedi.

PEKER'İN VİDEOLARI ÇEKİYORDU

Pasaportu iptal edilen Celalhan Peker, ara vermeden önce babası Sedat Peker'in Youtube'den yayınladığı videoları çekiyordu. Peker'in yayınladığı bir videoda, masadan düşen yüzüğü yerden alıp tekrar masaya koymasıyla videoları oğlu Celalhan Peker'in çektiği ortaya çıkmıştı.

Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi

SEDAT PEKER'İN 5 ÇOCUĞU VAR

48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in Celalhan Peker, Serdarhan Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker ve Mila Peker adında 5 çocuğu var.

Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi - Haberler
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