Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi
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Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi

Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi
Haberler.com - Haberler | Güncel

Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Peker'in danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur ise "Acil şifalar" paylaşımıyla söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuştu.

TÜM AİLESİ KORONA OLMUŞ

Sedat Peker'in günlerdir süren sessizliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Peker'in tüm ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi
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