Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in oğlu var mı, kim?
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Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in oğlu var mı, kim?

Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in oğlu var mı, kim?
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Sedat Peker, Kafkas asıllı bir ailenin oğlu olarak 26 Haziran 1971'de Adapazarı, Sakarya'da dünyaya geldi. Sedat Peker iki kez evlendi. Peki, Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in oğlu var mı, kim?

49 yaşında olan Sedat Peker 26 Haziran 1971 yılında Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. Sakarya doğumlu olsada aileden aslen Rizeli olan Sedat Peker'in annesinin ismi Meryem Peker, solcu dediği babası ise Ahmet Peker. Sedat Peker'in Vedat Peker ve Atilla Peker isminde 2 kardeşi var.

SEDAT PEKER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sedat Peker iki kez evlendi, toplam 5 çocuğu var. Sedat Peker'in çok düşkün olduğu küçük kızının adı Mira Peker, büyük kızının ismi Filiz Lina Peker.Peker'in ilk eşinden 2 oğlu ikinci eşinden 3 çocuğu var. Sedat Peker 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlendi. Sedat Peker'in karısı Özge Peker avukatlık yapıyor. Peker hapis yatarken ilişkileri başlamıştı.

Sedat Peker'in Özge Peker ile olan evliliğinden Filiz Lina Peker ile Mila Peker isminde iki kızı, Boğaçhan Talha Peker adında bir oğlu var. Sedat Peker'in eski eşinden ise Celal Han Peker ile Serdar Han Peker adında 2 oğlu daha bulunuyor.

Sedat Peker'in olay yaratan videolarını çeken kişi de büyük oğlu Celal Han Peker çıktı. Sedat Peker'in ilk eşine dair bilgi bulunmazken ismi de kamuoyunca bilinmiyor.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, büyük kızının fiziken babasına benzediğini küçük kızının ise karakter olarak babası gibi olduğunu söylüyor. Sedat Peker küçük kızı Mila Peker'e düşkün.

Sedat Peker aslen nereli?

Sedat Peker Sakarya doğumlu olsa da aile kökeni itibariyle Rizeli. Turancı olduğunu iddia eden Sedat Peker, 1990 yılından itibaren sahneye çıkmaya başladı. Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan Sedat Peker, hakkında arama çıkarıldı. 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilen Sedat Peker, 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde kalan Sedat Peker, 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile bir kez daha tutuklandı. Sedat Peker hakkında, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Sedat Peker Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandı. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.

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Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in oğlu var mı, kim? - Haberler
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