Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bir açıklama da Muharrem İnce'den: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde YouTube videolarıyla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına da değinen İnce, "Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in YouTube kanalında yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialar Türkiye'de büyük tartışma yarattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel merkezde bugün yaptığı basın toplantısında Peker'in iddialarına da değindi. İnce, "Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok" dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye'nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye'nin acilen silkinmeye, ayağa kalkmaya, temizlenmeye ihtiyacı var. Yargı Meclis harekete geçmelidir.

MUHALEFETE HSK TEPKİSİ: 3 ÜYEYE TAV OLUYORSUNUZ

Bu günlerde HSK'da seçim var. 13 üye, biri bakan, biri yardımcısı. Orada zaten yanlışlık başlıyor. Anayasa'da diyor ki bakan ve müsteşar ama müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur Anayasal suç işleniyor burada yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı, müsteşarın yerine geçtiği Anayasa'da yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, 2 üyeyi bakan ve bakan yardımcısı seçecek etti 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek etti 10. 2 İYİ Parti, bir de CHP seçecek etti 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Erdoğan HSK'ya üye atadığında tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK'ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım. Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız.

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI

(Yeni bir Anayasa hazırlığı) Biz de bir komisyon kuruyoruz. Henüz yeni kurulduk. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Dün bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik, o koordine edecek: Bu konuda sözü olandan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"ERKEN SEÇİM OLACAKSA BİZ HAZIRIZ. AMA DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM"

Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partileresesleniyorum. Seçimlere katılma şartlarını kolaylaştıralım. Sınırlamasın bizi. Buyurun hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu daunutmayalım. Ola ki baskın yapıldı. Giremesinbunlar diye baskın yapıldı. 100 bin imza şartı var o da orada duruyor. "