Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Veyis Ateş istifa etti
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Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Veyis Ateş istifa etti

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen ve firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş istifa etti. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı arayarak istifa ettiğini bildiren Ateş'ten geçen pazartesi günü savunması istenmişti.

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in hedefindeki Habertürk sunucusu Veyis Ateş görevinden istifa etti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEKDAĞ'I ARAYARAK İSTİFA ETTİ

Türkiye'den kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan bir iş için 10 milyon euro talep ettiği öne sürülen Veyis Ateş, iddialar karşısında uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Aynı kanalda çalıştığı gazeteci Fatih Altaylı'nın da uzun süredir gündeminde bulunan Veyis Ateş'in Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı arayarak istifa ettiğini bildirdiği öğrenildi.

"SAVUNMA VERMEK YERİNE İSTİFA ETMEYİ TERCİH EDİYORUM"

Sözcü'ye konuşan ve istifayı kabul ettiğini belirten Kenan Tekdağ şunları söyledi;

"Biraz önce Veyis Ateş aradı. 'Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum' dedi."

SAVUNMASI İSTENMİŞTİ

Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü gazeteci Veyis Ateş'ten savunmasını istemişti.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Veyis Ateş istifa etti
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Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Veyis Ateş istifa etti - Haberler
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