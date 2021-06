Sedat Peker'le ilgili ses getirecek bir iddia daha: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı öne sürülen siyasetçi gizemini korurken, dün akşam bir programa katılan gazeteci Saygı Öztürk, Peker'le ilgili gündem yaratacak bir iddiada daha bulundu. Öztürk, Peker'in bazı siyasetçi, milletvekili, bürokrat ve gazetecilere, "dostluk nişanesi" olarak 24 ayar altından yapılmış tespih gönderdiğini söyledi.

TV5'de Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu gazeteci Saygı Öztürk'ün konuk olduğu "Kulis Ankara" programında, mafya-medya-siyaset üçgeninde yaşanan ilişkiler üzerine konuşuldu.

Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçi gizemini korurken, programda bomba bir iddia daha gündeme geldi. Peker'in bazı siyasetçi, milletvekili, bürokrat ve gazetecilere, "dostluk nişanesi!" olarak 24 ayar altından yapılmış tespih gönderdiği iddia edildi.

"BAZI KİŞİLER O TESPİHTEN ALABİLMEK İÇİN ARAYA ARACI KOYUYORDU"

Saygı Öztürk, "Organize suç örgütü lideri" olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan Sedat Peker'in, hatrı sayılı kişilere hediye olarak 24 ayar altından yapılmış tespihler hediye ettiği; bazı kişilerin, o tespihten alabilmek için araya aracı koydukları, bunlar arasında siyasetçilerin, milletvekillerinin, bürokratların olduğunu iddia etti.

Öztürk, Sedat Peker'in kendisinin de sürekli tespih kullandığını belirterek, "O, kişiler arasındaki dostluğu pekiştirmek adına bir dostluğun nişanesi olarak veriliyormuş bu onların dünyasında. Dolayısıyla, tespih verdikleri zaman o dostluk, 'ebedî bir dostluk' olarak ifade ediliyor" dedi.

Gazeteci Saygı Öztürk: Peker geçmişte de pahalı saatler hediye ediyordu, 15-16 tane milletvekiline vermişti.

"SEN 22 AYAR YAP, NEREDEN ANLAYACAKLAR"

Her alanda olduğu gibi bu konuda da 'üçkâğıtçılık' yapıldığını söyleyen Öztürk, "Ne yapılıyor biliyor musun? Sedat Peker, her zaman yaptırdığı yere 24 ayar tespih yaptırıyor, imamesiyle, her şeyiyle beraber. 2 kişi konuşuyor, tespihle şeyi yapan adam. Telefona yakalanıyor. Telefonda diyor ki, 'Ya sen 22 ayar yap, nereden anlayacaklar.' falan diyor; ama işte böyle telefona yakalanıyor ve onun cezası da çok ağır oluyor." dedi.

"O İSİM ALTIN TESPİHİ İADE ETMİŞ"

Saygı Öztürk, Sedat Peker'in köfteci Yusuf'a hediye ettiği 24 ayar altın tespihin, daha sonra araları bozulunca Peker'e iade edildiğine dair bir bilginin iddianamede yer aldığını da kaydetti. Öztürk, 2 Haziran'da (bugün) Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak davada bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Peker'in, 24 ayar altın tespih hediye ettiği kişilerin isimlerini de açıklayıp açıklamayacağına dair bir soru üzerine de Öztürk, "Açıklamaz. Bana göre açıklamaz. Geçmiş dönemde açıklamadı, şimdi artık düşmanlığı falan olduysa onu bilemem; ama meselâ saat vermişti bazı kişilere. Çok pahalı saatlerden veriliyordu. 15-16 tane milletvekiline vermişti. Bakın, o kadar önem verdiği, hassas olduğu bir konuydu ki, 'Saygı Bey bu konuyu bana sormayın,' demişti bize. Nasılsa söylemeyecekti zaten." diye konuştu.

"KİMSE KIYAMET KOPAR DİYE BİR ŞEY BEKLEMESİN"

Öztürk, "Açıklarsa ne olur? Türkiye şok olur mu?" sorusuna karşılık da "Yok ya. Türkiye'de ne oluyor biliyor musun? Her şeye alışığız biz. 'Ya ne olacak, arkadaşıyım diye, hediye diye gönderdi, ben de aldım.' Artık bu noktada Türkiye ya. Baktığınız zaman ülkemizde bunlar neredeyse artık normal ilişkiler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla öyle 'Aman bundan kıyamet kopar' falan diye kimse bir şey beklemesin" ifadelerini kullandı.