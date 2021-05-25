Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı
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Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı

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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Youtube hesabından önceki videolarında da adı geçen "Akrabam" dediği Reşat Hacıfazlıoğlu'yla 10 dakika süren bir telefon görüşmesi kaydını yayınladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, "Saat 18.00'de sana bir hediyem var" notuyla duyurduğu yeni videosunu paylaştı.

"BİZİM AİLEMİZE SİLAH DOĞRULTTULAR"

Telefon görüşmesi kaydında Reşat Hacıhafızoğlu telefonu "Reisim ne yapıyorsun" diyerek açıyor. Peker ise "Bizimki ne yapıyor?" diye soruyor. Hacıhafızoğlu ise "Sıkıştırdılar onu" diyerek karşılık veriyor. Peker, böyle bir açıklama beklediğini belirterek "Pislik demesi oldu mu?" diye soruyor. Hacıhafızoğlu ise "Onu ağzından kaçırdı herhalde" diyor. Peker, "Bizim karımıza kızımıza silah doğrulttular da böyle şey olur mu?" diye soruyor. Hacıhafızoğlu, "Sen Ağar'a karşı şey yaptın. Biz 6 ay nöbet tuttuk ilde. Böyle bir şey nasıl yaptı hayret ettim" diye karşılık veriyor.

Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı
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