Sedat Peker'den yeni video! "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna yanıt verdi
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Sedat Peker'den yeni video! "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna yanıt verdi

Sedat Peker'den yeni video! 'Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?' sorusuna yanıt verdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Yayınladığı son videoda yine ses getirecek ifadeler kullanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker "Bildiklerini neden daha önce anlatmadın?" sorusuna "Demek ki insan bazen imkanlar oluşmadığı için, kendi düzeni bozulmasın, sevdikleri sıkıntıya girmesin diye bildiklerini anlatmıyor" şeklinde yanıt verdi.

Son dönemlerde ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni bir video daha yayınladı. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına sert sözlerle karşılık veren Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadın?" sorusunu yöneltenlere de yanıt verdi.

"BENİM KENDİ MESELEM VAR"

Kendisinin bir kurtarıcı ya da Mesih olarak görülmemesi gerektiğini belirten Peker, "Ben size Mesih olduğumu mu söyledim? Sizi kurtarmaya geldim, beklenen kurtarıcı benim, ben size böyle bir şey dedim mi? Benim kendi meselem var. Bir baba çocuklarının, eşinin yüzüne baktığında ben sizin şerefinizi koruyabildim onurunu yaşamak ister. Benim meselem bu" ifadelerini kullandı.

"İNSAN BAZEN DÜZENİ BOZULMASIN DİYE BİLDİKLERİNİ ANLATMIYOR"

Açıklamasının devamında sevdiklerinin zarar görmemesi için sustuğunu ifade eden Peker, "Demek ki insan bazen imkanlar oluşmadığı için, kendi düzeni bozulmasın, sevdikleri sıkıntıya girmesin diye bildiklerini anlatmıyor. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen adam planlarını rafa kaldırabilir. Aklını tatile yollayabilir. Benim meselem şeref meselesi, benim meselem namus meselesi" şeklinde konuştu.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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