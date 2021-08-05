Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım
Suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığına değineceğini aktaran Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, cumartesi günü ses kayıtlı ve WhatsApp yazışmalarının olduğu bir paylaşım yapacağını duyurdu.
ÜMİTCAN UYGUN KONUSUNA DEĞİNECEK
Paylaşımlarında Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığını açıklayacağını ifade eden Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" dedi.