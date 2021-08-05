Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım
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Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığına değineceğini aktaran Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, cumartesi günü ses kayıtlı ve WhatsApp yazışmalarının olduğu bir paylaşım yapacağını duyurdu.

ÜMİTCAN UYGUN KONUSUNA DEĞİNECEK

Paylaşımlarında Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığını açıklayacağını ifade eden Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" dedi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım - Haberler
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