Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

Suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığına değineceğini aktaran Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.