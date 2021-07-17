Sedat Peker'den "Lokasyon at ben gelirim" çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım
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Sedat Peker'den "Lokasyon at ben gelirim" çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım

Sedat Peker'den 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım
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15 Temmuz'da hem eşini hem oğlunu kaybeden Nihal Olçok, Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at yeter, ben gelirim" diyerek çağrıda bulundu. Nihal Olçok'a yanıt veren Sedat Peker, "Şu günlerde bir lokasyon verip sizi davet edebilmem mümkün değil, ancak sizi tüm aile olarak önümüzdeki zamanlarda misafir etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"LOKASYON AT BEN GELİRİM"

Peker'in bir paylaşımına ise 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi, Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok yanıt verdi. Olçok, Peker'e "Hadi gel birlikte ruhları huzura erdirelim mi birader? Şu 15 Temmuz hatırına, şehitlerin hürmetine sen sor ben anlatayım, ben sorayım sen anlat. Çünkü bu konu Türkiye'yi bir yerden alır başka bir yere taşır. Lokasyon at yeter, ben gelirim" dedi.

Sedat Peker'den 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZİ MİSAFİR ETMEKTEN ŞEREF DUYACAĞIZ"

Sedat Peker ise bu çağrıya şu ifadelerle yanıt verdi: "Nihal Hanım kardeşim, hem eşinizi hem oğlunuzu 15 Temmuz gecesinde kaybetmiş olmanızın üzüntüsünü tüm kalbimle paylaşıyorum. Mekanları cennet olsun. Şu günlerde bir lokasyon verip sizi davet edebilmem mümkün değil, ancak sizi tüm aile olarak önümüzdeki zamanlarda misafir etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim. Karşılıklı olarak bilgilerimizi paylaşmak da benim için şeref olacaktır"

Sedat Peker'den 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım


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Sedat Peker'den "Lokasyon at ben gelirim" çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım - Haberler
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