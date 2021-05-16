Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" sözlerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den yanıt geldi. Yayınladığı 5. videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?" ifadelerini kullandı. Peker, Meral Akşener için de "Siz düşman ettiniz Meral Abla'yla beni" şeklinde konuştu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Her günahın bir intikam meleği olur' başlığıyla YouTube'da yayınladığı 5. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var" sözlerine yanıt verdi.

"NE KONUŞABİLİRİZ Kİ?"

Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Kılıçdaroğlu gibi bir abin var. Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki? Ortak bir dünyamız yok. Ali Babacan Bey, gerçekten çok iyi bir adam. Sayın Davutoğlu'yla vallahi hiç olmaz. Ben zaten megalomanım. O anlatmayı çok seviyor. Devamlı anlatıyor, herkesi esir alıyor" düşüncesini dile getirdi.

"MERAL ABLA'YLA SİZ DÜŞMAN ETTİNİZ"

Peker, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili de, "Emre Olur var Beyaz TV'de çıkıyor o da, yanıma gelip giden kardeşlerden. Siz o arkadaşla nasıl bir tezgah kurdunuz? Bana anlattı. Ben işimi sağlama alırım. Kerim Çolak var İyi Parti'nin sosyal medya direktörü. Emre Olur'u siz Beyaz TV'ye çıkarıp 'Bu şeylerden dolayı bu FETÖ'cüdür' diye adamı nasıl paketleyip Kayseri'de ceza yatırttınız? Bana anlattı. İnsanların FETÖ'yle mücadeleye inancını sulandırdınız böyle? Siz düşman ettiniz Meral Abla'yla beni. FETÖ diyor, ben darbe esnasında etkisiz hale getirilecek 26 kişiden biriyim. İlk öldürüleceklerdenim. Onların döneminde 10 sene ceza yattım, sen ne yaptın?" ifadelerini kullandı.

Peker'in masasında bu kez 'Hayırsız Peygamber Bob Dylan' kitabı olması dikkatlerden kaçmadı.