Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yeldana Kahraman'ın ölümüyle ilgili kendisini yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na yanıt verdi. Peker sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı hatırlatarak, "Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur, hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik yayınladığı video gündemin ilk sırasında kalmaya devam ediyor.

Peker, yayınladığı videoda Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuş, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini çıkarmıyor" demişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: BİZE HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR

Sedat Peker'in bu iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş ve yapılan yazılı açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denilmişti.

PEKER'DEN JANDARMA'YA YANIT

Peker, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi. "Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil" diyen Peker,"Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim" dedi.

YEŞİL KOD ADLI MAHMUT YILDIRIM'I HATIRLATTI

Peker ayrıca 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)"

Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:13:08. #1.16#

title