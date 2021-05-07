Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yeldana Kahraman'ın ölümüyle ilgili kendisini yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na yanıt verdi. Peker sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı hatırlatarak, "Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur, hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik yayınladığı video gündemin ilk sırasında kalmaya devam ediyor.

Peker, yayınladığı videoda Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuş, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini çıkarmıyor" demişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: BİZE HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR

Sedat Peker'in bu iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş ve yapılan yazılı açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denilmişti.

PEKER'DEN JANDARMA'YA YANIT

Peker, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi. "Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil" diyen Peker,"Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim" dedi.

YEŞİL KOD ADLI MAHMUT YILDIRIM'I HATIRLATTI

Peker ayrıca 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)"