Sedat Peker, bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği iddiasını yalanladı: Bu parayı bana nasıl yakıştırdınız, daha fazlasını verdim
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Sedat Peker, bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği iddiasını yalanladı: Bu parayı bana nasıl yakıştırdınız, daha fazlasını verdim

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Yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Sedat Peker, bugün yayınladığı videosunda bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğine dair iddialara cevap verdi. Peker konuyla ilgili, "Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, daha çok yolladıklarım var. Siz bu parayı bana nasıl yakıştırdınız?" sözlerine yer verdi.

Sedat Peker, "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlıklı 9. videosunu yayınladı. Peker, videoda kendisinin bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

"ÇOK DAHA FAZLASINI VERDİM"

Kimseye 10 bin dolar vermediğini söyleyen Peker, "Yalan konuşmayacağım. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, ancak daha çok yolladıklarım var. Siz bana bunu nasıl yakıştırdınız? Aç kalırım, açıkta kalırım ancak herkesten çok veririm" sözlerine yer verdi.

"ORTADA BİR KANIT YOK"

Günlerdir konuşulan iddiayla ilgili bir bir kanıtın olmadığını söyleyen Peker, "Hani 10 bin dolar için çıkar kanıtla diyorlar. Ancak belge yok, dekont yok. Çünkü kimseye öyle bir para yollamadım. Ama çok çok daha fazlasını çanta çanta yolladım" dedi. Peker, konuşmasının devamında Metin Külünk ile ilgili de iddialarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin her ay Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığına işaret etmişti. Soylu, konuyla ilgili ismi savcıya verdiği ifadede açıklayacağını söylemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise dün konuyla ilgili Soylu'ya yazılı bir soru yönelterek, "Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin" sözlerine yer vermişti.

Sedat Peker, bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği iddiasını yalanladı: Bu parayı bana nasıl yakıştırdınız, daha fazlasını verdim
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Sedat Peker, bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği iddiasını yalanladı: Bu parayı bana nasıl yakıştırdınız, daha fazlasını verdim - Haberler
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