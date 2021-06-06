Sedat Peker, bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği iddiasını yalanladı: Bu parayı bana nasıl yakıştırdınız, daha fazlasını verdim

Yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Sedat Peker, bugün yayınladığı videosunda bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğine dair iddialara cevap verdi. Peker konuyla ilgili, "Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, daha çok yolladıklarım var. Siz bu parayı bana nasıl yakıştırdınız?" sözlerine yer verdi.

Sedat Peker, "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlıklı 9. videosunu yayınladı. Peker, videoda kendisinin bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. "ÇOK DAHA FAZLASINI VERDİM" Kimseye 10 bin dolar vermediğini söyleyen Peker, "Yalan konuşmayacağım. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, ancak daha çok yolladıklarım var. Siz bana bunu nasıl yakıştırdınız? Aç kalırım, açıkta kalırım ancak herkesten çok veririm" sözlerine yer verdi. "ORTADA BİR KANIT YOK" Günlerdir konuşulan iddiayla ilgili bir bir kanıtın olmadığını söyleyen Peker, "Hani 10 bin dolar için çıkar kanıtla diyorlar. Ancak belge yok, dekont yok. Çünkü kimseye öyle bir para yollamadım. Ama çok çok daha fazlasını çanta çanta yolladım" dedi. Peker, konuşmasının devamında Metin Külünk ile ilgili de iddialarda bulundu.