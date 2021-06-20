Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni video yayınladı. Cezaevinde olduğu iddialarına yanıt veren Peker, "Bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Video çekmeme nedenim; uluslararası güvenlik durumları var. Kırmızı listedeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında "Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş" başlığıyla 10. videosunu yayınladı.

Peker videosunda "Öncelikle şunu söylemek isterim: Video çekmeme konusu benim fikrim ya da düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı" ifadelerini kullandı.

COELHO'NUN KİTABI DİKKAT ÇEKTİ

Peker, yeni videosunda dekor olarak Paulo Coelho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı'nı kullandı. Peker'in masasında yine tripoda takılı bir dürbün yer aldı.