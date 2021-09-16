Sedat Mert kimdir? Sedat Mert hayatı ve biyografisi! Sedat Mert kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sedat Mert merak konusu oldu. İşte Sedat Mert hakkında merak edilen Sedat Mert kimdir, Sedat Mert hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDAT MERT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1975

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli: İstanbul

38 yaşındaki başarılı oyuncu 1997 yılında fenomen olan "Kara Melek " isimli diziyle adını duyurmuştu. Bu güne kadar bir çok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu şu sıralar Show tv'de yayına girmeye hazırlanan Rüzgarlı Sokak isimli dizide yer alacak. Oyuncu bu güne kadar Yeşil Işık, Son Ders Aşk, Ustalar Alimler ve Sultanlar , Fetih 1453 gibi birçok sinama projesinde yer aldı aynı zamnda bir çok dizide de rol alan oyuncu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

TV dizi ve filmleri:

1997 Kara Melek

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2000 Zor Hedef

2000 Dadı

2000 Evdeki Yabancı

2001 Yeşil Işık

2001 Aşkına Eşkıya

2002 Çekirdek Aile

2004 Kurşun Yarası

2005 Canın Sağolsun

2005 Emret Komutanım

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2006 Köprü Yılan

2007 Dağlar Delisi

2007 Bez Bebek

2007 Kuzey Rüzgarı

2007 Parmaklıklar Ardında

2008 Zülfikar

2010 Kirli Beyaz

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