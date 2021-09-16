Sedat Mert kimdir? Sedat Mert hayatı ve biyografisi! Sedat Mert kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Sedat Mert, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Sedat Mert hakkında merak edilenler. Sedat Mert hayatı ve biyografisi. Sedat Mert kimdir?
Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sedat Mert merak konusu oldu. İşte Sedat Mert hakkında merak edilen Sedat Mert kimdir, Sedat Mert hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
SEDAT MERT KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ocak 1975
Kaç yaşında: 46 yaşında
Nereli: İstanbul
38 yaşındaki başarılı oyuncu 1997 yılında fenomen olan "Kara Melek " isimli diziyle adını duyurmuştu. Bu güne kadar bir çok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu şu sıralar Show tv'de yayına girmeye hazırlanan Rüzgarlı Sokak isimli dizide yer alacak. Oyuncu bu güne kadar Yeşil Işık, Son Ders Aşk, Ustalar Alimler ve Sultanlar , Fetih 1453 gibi birçok sinama projesinde yer aldı aynı zamnda bir çok dizide de rol alan oyuncu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
TV dizi ve filmleri:
1997 Kara Melek
1999 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Zor Hedef
2000 Dadı
2000 Evdeki Yabancı
2001 Yeşil Işık
2001 Aşkına Eşkıya
2002 Çekirdek Aile
2004 Kurşun Yarası
2005 Canın Sağolsun
2005 Emret Komutanım
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