Sedat Anar Üsküdarlılar için santur çaldı
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Sedat Anar Üsküdarlılar için santur çaldı

Sedat Anar Üsküdarlılar için santur çaldı
09.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:00

Santuri Sedat Anar, Üsküdarlılar için Halfeti'den yaptığı online yayında sevilen bestelerini seslendirdi.

Santuri Sedat Anar, Üsküdarlılar için Halfeti'den yaptığı online yayında sevilen bestelerini seslendirdi.

Sanatçı, Üsküdar Belediyesinin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan "Evde Kal Konser Sana Gelsin" etkinliğine konuk oldu.

Santuri Anar, "Şu an memleketimde, doğup büyüdüğüm topraklarda Halfeti'deyim. Arkamda Halfeti'nin sular altında kalmış Çekem köyü var." dedi.

Niyazı Mısri'nin "Çağırıram Dost" adlı şiirine yapılan besteyi santuruyla çalan ve söyleyen Anar, "Halfeti'den Üsküdar'a selam olsun diyerek ilk eserimize başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dinletiye Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın eserleriyle devam eden sanatçıya eşi Damla Anar def çalarak eşlik etti.

Halfetili Nafi'nin bir şiiriyle dinletiyi sonlandıran Anar, 19. yüzyılda Halfeti'de yaşadığı bilinen şaire selam gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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