Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Seda Tripkolic'in yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Dün Gibi şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Dün Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Seda Tripkolic - Dün Gibi şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.
SEDA TRİPKOLİC - DÜN GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Tutup ellerimden
Yaram ellerinden.
Sen yaktın beni en derinden.
***
Gel saklarım ,yarınlarımı ben sana ya.
Tenim aşk içinde kavrulur sana dayanamam.
Günleri sayarken, hayalinle avunamam.
Gel kurtar ,karanlık bu odalar .
Gidemezsin, bitemezsin
Beni sorma, gidişinde kaldı gözlerim.
***
Daha dün gibiydi
Yüzü ak gibiydi
Gözleri denizdi
Izdırap gibiydi
ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER
1 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Dün Gibi şarkısı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz-Müzik: Seda Sular
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix Mastering : Buğra Kunt
Klip Yönetmeni : Ahmet Can Tekin