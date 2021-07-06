Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Seda Tripkolic'in yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Dün Gibi şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Dün Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...