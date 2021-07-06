Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Seda Tripkolic'in yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Dün Gibi şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Dün Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Seda Tripkolic - Dün Gibi şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.

SEDA TRİPKOLİC - DÜN GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Tutup ellerimden

Yaram ellerinden.

Sen yaktın beni en derinden.

***

Gel saklarım ,yarınlarımı ben sana ya.

Tenim aşk içinde kavrulur sana dayanamam.

Günleri sayarken, hayalinle avunamam.

Gel kurtar ,karanlık bu odalar .

Gidemezsin, bitemezsin

Beni sorma, gidişinde kaldı gözlerim.

***

Daha dün gibiydi

Yüzü ak gibiydi

Gözleri denizdi

Izdırap gibiydi

ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

1 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Dün Gibi şarkısı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz-Müzik: Seda Sular

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix Mastering : Buğra Kunt

Klip Yönetmeni : Ahmet Can Tekin

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Seda Tripkolic - Dün Gibi sözleri! 'Dün Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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