Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan, yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yaptırdığı yüz estetiğini takipçileri ile paylaştı. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.