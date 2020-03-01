Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar

01.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:00

Eser Yenenler'in talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu. Seda Sayan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nu çok yakıştırdığını söyledi.

Seda Sayan, Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyledi. Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.