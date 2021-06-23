Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Bizi tahrik ettiler

Yakın dostu Seda Sayan tarafından tecavüzle suçlanan Mehmet Ali Erbil, "Seda ile birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yakın dostu olarak bildiğimiz şarkıcı Seda Sayan kavgasının yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili bir kez daha konuştu.

"ONUN ANNESİ BENİM ANNEM GİBİDİR"

Ünlü Şovmen, "Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir" dedi.

"BİZİ TAHRİK ETTİLER"

Miami dönüşü Seda Sayan ile buluşacaklarını ifade eden Erbil, "Birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" şeklinde konuştu.

ÖNCE "TECAVÜZ" DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ

Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı, ardından "Tecavüz değil, aldatmaydı" diyerek söylediklerini yalanlamıştı.