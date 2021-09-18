Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans - Haberler Magazin
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Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans

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49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın cesur dansı, izleyenler tarafından tam not aldı.

49. İstanbul Müzik Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında, birden fazla alanda çok sayıda isim sahne aldı. Dün Gülben Ergen'in sahne aldığı festivalde bugün de Seda Sayan rüzgarı esti.

CESUR DANSI BEĞENİ TOPLADI

Sayan'ın şarkısını söyledikten sonra davetlilerle birlikte dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Beyaz sahne kostümü çok yakıştırılan Sayan, cesur figürlere imza attı.

SIRADA ORTAÇ VE YENER VAR

Etkinlik kapsamında 19 Eylül'de (bugün) Serdar Ortaç ve Hande Yener sevenleriyle buluşacak. Etkinliklerin, koronavirüs kurallarına uygun olarak düzenlendiği de belirtildi.

Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans
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Haber: Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans - Haberler Magazin
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