Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama

Başarılı sanatçı Seda Sayan, bugün hakkında çıkan aşk haberlerine ilk kez cevap verdi. Sayan, Ata Çağlayan ile çıkan aşk haberleri hakkında Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığını iddialarına ilk kez cevap verdi. Snob Magazin'e konuşan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.

Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama

Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok

Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Binali Yıldırım
Magazin Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı Balotelli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Mehmet Topal Münir Karaloğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seda Sayan'dan çıkan aşk haberlerine ilk açıklama - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:19:20. #1.11#