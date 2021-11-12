Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, verdiği cevap herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'le tecavüz polemiği yaşayan Seda Sayan, Erbil'in özür dilemesinin ardından aradaki buzlar erişmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in sahibi olduğu adlı mekana giden Sayan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"MEHMET ALİ BENİM KARDEŞİM"

Tepeden tırnağa deri giyinen Sayan, dostu Mehmet Ali Erbil'in 'Gelinim Mutfakta' adlı programını sunmasına ilişkin, "Çok yakıştı. Mehmet Ali benim kardeşim. Ufak bir aile tartışması yaşadık ama hepsi geride kaldı" ifadelerini kullandı.

"İZİN VERİRSE KONUŞURUM"

Oğulcan Engin'in oyuncu Miray Daner ile aşk yaşaması hakkında ne düşündüğü sorulan Sayan, "Benim konuşma yasağım var. Bu konuda konuşamıyorum. Oğulcan ne zaman izin verirse o zaman konuşurum" açıklamasını yaptı.

"AŞK YOK"

Seda Sayan, organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamadığını da yineledi. Seda Sayan, "Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata'nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de 'varım' dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" dedi.