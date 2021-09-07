Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı

Seda Öğretir'in sunduğu Yakın Plan programının son yayınında ilginç anlar yaşandı. Yayına görüntülü bağlanan konuklardan gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NTV ekranlarında yayınlanan Yakın Plan programında Millet İttifakı'nın aday stratejisi tartışıldı. Seda Öğretir'in sunduğu programın konukları ise Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve gazeteci-yazar Oral Çalışlar oldu.

CANLI YAYINDA UYUYAKALDI

Programı izleyen seyirciler yayın sırasında ilginç anlara tanıklık ettiler. Programa görüntülü olarak bağlanan tek konuk olan Oral Çalışlar, Onur Erim'in konuştuğu anlarda uyuyakaldı.

İZLEYİCİLER O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olaya tanıklık eden seyirciler bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, yaşananları kısa zamanda gündeme getirdiler.