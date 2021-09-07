Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı
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Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Seda Öğretir'in sunduğu Yakın Plan programının son yayınında ilginç anlar yaşandı. Yayına görüntülü bağlanan konuklardan gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NTV ekranlarında yayınlanan Yakın Plan programında Millet İttifakı'nın aday stratejisi tartışıldı. Seda Öğretir'in sunduğu programın konukları ise Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve gazeteci-yazar Oral Çalışlar oldu.

CANLI YAYINDA UYUYAKALDI

Programı izleyen seyirciler yayın sırasında ilginç anlara tanıklık ettiler. Programa görüntülü olarak bağlanan tek konuk olan Oral Çalışlar, Onur Erim'in konuştuğu anlarda uyuyakaldı.

Seda Öğretil'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı

İZLEYİCİLER O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olaya tanıklık eden seyirciler bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, yaşananları kısa zamanda gündeme getirdiler.

Seda Öğretil'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı
Seda Öğretil'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı
Seda Öğretil'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı
Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı
Emre İliksiz
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Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı - Haberler
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