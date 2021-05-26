Seda Çakmaksoy kimdir?
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SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR?
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Seda Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerle başlamıştır. Okulun son senesinde "Türkiye'deki Kadın Sorunsalının Zeynep Kaçar Oyunları Üzerinden İncelenmesi" konulu tezinin pratik savunması için Zeynep Kaçar oyunlarından kolaj yaparak oluşturduğu oyunuyla okuldan mezun olmuştur. 2014 senesi itibariyle bu kolaj, ZEN ismini alarak Tiyatro İS bünyesinde sahnelenmektedir. Aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana Bahar Kuaför oyununda rol almaktadır.
SEDA ÇAKMAKSOY'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
|OYUN ADI
|YIL
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Hades'in Arka Bahçesi/Oyuncu
|2016
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Bahar Kuaför/Görümce
|2015
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Zen/Oyuncu
|2014
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Sıfır Beden/