Seda Çakmaksoy kimdir?
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Seda Çakmaksoy kimdir?

Seda Çakmaksoy kimdir?
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Seda Çakmaksoy kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok başarılı tiyatroda rol alan Seda Çakmaksoy hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden olan Seda Çakmaksoy kimdir? Seda Çakmaksoy hangi tiyatro oyunlarında rol aldı?

SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Seda Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerle başlamıştır. Okulun son senesinde "Türkiye'deki Kadın Sorunsalının Zeynep Kaçar Oyunları Üzerinden İncelenmesi" konulu tezinin pratik savunması için Zeynep Kaçar oyunlarından kolaj yaparak oluşturduğu oyunuyla okuldan mezun olmuştur. 2014 senesi itibariyle bu kolaj, ZEN ismini alarak Tiyatro İS bünyesinde sahnelenmektedir. Aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana Bahar Kuaför oyununda rol almaktadır.

SEDA ÇAKMAKSOY'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

OYUN ADIYIL
Hades'in Arka Bahçesi/
Oyuncu 		2016
Bahar Kuaför/
Görümce 		2015
Zen/
Oyuncu 		2014
Sıfır Beden/
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