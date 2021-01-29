Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından rol aldığı diziden ayrılan oyuncu Seda Bakan, günlerini ailesiyle birlikte evinde geçirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık neşeli paylaşımlarda bulunan Bakan, son paylaşımıyla da takipçilerini mest etti.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçen ay çıkardığı Girl Like Me şarkısına eşlik eden güzel oyuncu, klipte gördüğü figürleri uyguladı. 35 yaşındaki oyuncunun eğlenceli halleri gülümsetirken, takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.

YAZA KADAR PROJE KABUL ETMEYECEK

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavisi tamamlanan ve ardından rol aldığı diziden ayrılan Seda Bakan, "Mucize Doktor dizisinden ayrıldım. Yaz aylarına kadar hiçbir proje teklifini kabul etmeyip biraz dinleneceğim" şeklinde konuşmuştu.