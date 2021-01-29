Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti
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Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti

29.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:11

Pandemi nedeniyle günlerini ailesiyle birlikte evinde geçiren oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaştığı Shakira dansıyla hayranlarından tam not aldı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından rol aldığı diziden ayrılan oyuncu Seda Bakan, günlerini ailesiyle birlikte evinde geçirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık neşeli paylaşımlarda bulunan Bakan, son paylaşımıyla da takipçilerini mest etti.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçen ay çıkardığı Girl Like Me şarkısına eşlik eden güzel oyuncu, klipte gördüğü figürleri uyguladı. 35 yaşındaki oyuncunun eğlenceli halleri gülümsetirken, takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti

YAZA KADAR PROJE KABUL ETMEYECEK

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavisi tamamlanan ve ardından rol aldığı diziden ayrılan Seda Bakan, "Mucize Doktor dizisinden ayrıldım. Yaz aylarına kadar hiçbir proje teklifini kabul etmeyip biraz dinleneceğim" şeklinde konuşmuştu.

Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti
Haber Yorumları (5)
AMASYA: SEDA BAKAN 10 NUMARA GÜZELSİN.ÇOK KIVRAKSIN.KIVRAK KIVRAK.AMASYAYADA BEKLERİZ.
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BERBER REŞİT: Uzun süredir böyle dans görmedim iki ayağı iki kolu iki eli nasıl hareketli kafası oynuyor saçı sallanıyor iki avucumla birden alkışladım
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SİVAS: bu kız okur
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