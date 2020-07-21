Seda Bakan Mucize Doktor kadrosuna dahil oldu! Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in yazdığı, izleyicinin kalbinde taht kuran FOX'un dizisi "Mucize Doktor"a bir başka ünlü isim daha katıldı.

Adil Hoca'nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa'ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi'ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

Kaynak: Bültenler