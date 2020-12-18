Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı
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Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı

18.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı

Mucize Doktor dizisine sonradan dahil olan Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim" diyerek diziden ayrıldığını duyurdu.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda'yı oynayan güzel oyuncu Seda Bakan ise kadrodan ayrıldı.

"ÇOK GÜZEL VE YORUCU BİR PROJEYDİ"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu ekledi.

Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı

43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor, 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölümünden fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ferman, Nazlı ve Ali Vefa uçak yolculuğu sırasında doğum yapmaya başlayan bir yolcuya yardım ediyor.

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