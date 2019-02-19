"Kardeş Payı" adlı dizi ile hayatlarımıza giren ve son zamanlarda beyaz perdede kendisini sıklıkla izlediğimiz güzel oyuncu, Seda Bakan, 3 aylık hamile. Hamilelik haberi sonrası hayatı merak edilen isim için araştırmalar başladı bile. Peki, Seda Bakan kimdir?

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı. Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Öze#llikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPTI

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizssiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.