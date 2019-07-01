Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz!
Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen sunucu Seda Akgül, erkekler üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.
Kanal D'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Seda Akgül'den, Türk erkeklerini kızdıracak yorum geldi.
"ERKEK KONUSUNDA YOKLUK ÜLKESİYİZ"
Arda Turan'ın kilolu fotoğrafını yorumlayan Seda Akgül, Can Yaman'ın kaslı fotoğraflarını da eleştirdi. Seda Akgül, "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz" dedi.Seda Akgül açıklamasına şöyle devam etti: "Yakışıklı erkek yok ülkede. Erkek dediğin yapılı olur. Erkekler vücutluyum diye geziyor ortada ama hepsinin bacaklar ince. Can Yaman için söylüyorum, bu kadar röfle bu kadar solaryum olmaz kardeşim" dedi.
"BURAK ÖZÇİVİT BİLDİĞİN ŞAŞI"
Seda Akgül ayrıca Burak Özçivit için ise, "Ben Burak Özçivit'i hiç beğenmiyorum. Şaşı yaaa… Bildiğin şaşı." diye konuştu. Seda Akgül, sokakta Burak Özçivit'ten çok daha yakışıklı erkekler olduğunun söylerek canlı yayına damga vurdu.
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Herkes yaşam koçu. . herkes uzman. . herkes diyetisyen. . herkes popüler. . herkes manken. . . herkes aktvist. . . herkes sarışın. . . herkes bodyci. . . :) :) zuhahaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ah Sedacım. Güzeli ne yapacaksın. Bazen bir gülüş, bazen bir ses çekici gelir insana. Güzellik ararsan böyle evde kalırsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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o kadar haklısın ki :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Irk olarak çirkiniz bu doğru.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen çok güzelsun da kaldi erkekleri eleştirmek hemi, sevimsiz yaratıkCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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dedi ve göbekli işadamıyla işi pişirdi :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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KENDİSİ Bİ HALTA BENZESE BU YORUMLARINDA HAKLI DİYECEĞİM AMA Bİ HALTADA BENZEMİYORCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kafa ona gøre yataga girecek sanki herkes ayni diye bir sey yok yakisikli demek herkese gøre degisir dunya da biz bu sacmaliklara bakariz cok ulke ise tipe yakisikli guzel demez insanlik karakter ona bakarlar bunun derdine bak ne pesin de akli siraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SANKİ KIZLAR ÇOK GÜZEL DECevap Yaz 1 Yayından Kaldır