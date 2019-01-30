Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır
Paylaşımları ve söylemleriyle gündemden düşmeyen sunucu Seda Akgül, Instagram paylaşımıyla yine olay oldu, Akgül, " Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…" notuyla tartışma yarattı.
Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Seda Akgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.
HEMCİNSLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU
Renkli kişiliği ile sosyal medyayı da etkin olarak kullanan Seda Akgül son olarakBeşiktaş'ın kalecisi Karius ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Zaman zaman gündeme ve hayata dair göndermelerde de bulunan Seda Akgül bu defa hemcinslerine bir göndermede bulundu.
"PARA İÇİN EVLENEN KADIN EŞYA MUAMELESİ GÖRÜR"
Akgül, "Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın 'şey' değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…" notuyla eleştirilerin odağı oldu.
YORUMLAR (27)
-
Aldatılır mıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Parasıyla değil miCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Söylediği yalan değil. Çok doğru demiş. para için evlenirsen öyledir. Ama çalışan kadın ayaklarının üzerinde durabildiği için söz söyleme hakkına da sahip olabiliyor. Hiç çalışmayan bir kadına kocanın cevabı bellidir. Ben çalışıp kazanıyorum sende bana mecbursun diyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
sen kılo verınce kendını ne sandın öyle yaa burusuk kadın hayırdır ya ? sürekli boş boş kelimler yapıp kadnları kucuk dusuuruyosunn kadın oldugunu yenımı hatırladın kendini güzel snma sen hıc bısey deglsn. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
zEKI mUREN DE BIZI GORECEKMICevap Yaz 2 Yayından Kaldır