Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır

Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Seda Akgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

HEMCİNSLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU

Renkli kişiliği ile sosyal medyayı da etkin olarak kullanan Seda Akgül son olarakBeşiktaş'ın kalecisi Karius ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Zaman zaman gündeme ve hayata dair göndermelerde de bulunan Seda Akgül bu defa hemcinslerine bir göndermede bulundu.

"PARA İÇİN EVLENEN KADIN EŞYA MUAMELESİ GÖRÜR"

Akgül, "Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın 'şey' değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…" notuyla eleştirilerin odağı oldu.